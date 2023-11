Slíbený zákoník práce stále nedorazil do Sněmovny

Konkrétnější nebyl ani resort práce. „Na pracovním jednání se zástupci odborů a mladých lékařů, které proběhlo minulý čtvrtek (26. 10.), bylo vzneseno velké množství připomínek. Nyní je zpracováváme a děláme vše pro to, abychom mohli novelu předložit do Sněmovny co nejdříve,“ napsal Novinkám tiskový odbor ministerstva.

Když už by se měly takové směny povolit, tak by se měly zvážit i speciální příplatky a „adekvátní kompenzační volno před a po 24hodinových službách“. Aktuální návrh považuje spolek za „nedostatečný“, ačkoliv vychází z toho, co požaduje EU ve směrnici. Co si pod „adekvátním volnem“ představují, předseda spolku Martin Kočí redakci neupřesnil, zatím to neprojednávali.