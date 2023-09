Kvůli haváriím potrubí neteče v Praze 4 voda

V Praze 4, kde žije asi 126 000 lidí, neteče voda, hlásí infolinka Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Dodávky by se měly obnovit do 20:00. Dvěma haváriemi potrubí se firma zabývá v okolí Budějovické, řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Vodárenský podnik se do oblasti snaží přesměrovat vodu z jiných částí Prahy.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto