V Jihočeském kraji se do stávky zapojila téměř všechna gymnázia

Upozornil, že je velmi složité sehnat tyto profese, jako jsou školníci nebo kuchařky. „Vždyť vydělávají méně než popelář. Ale to nechci dehonestovat nebo snižovat profesi popelářů,“ přemítal Sekyrka.

„Zasel nejistotu do segmentu nepedagogických pracovníků. Ředitelé shánějí právě tyto profese - ať jsou to ekonomové, nebo uklízečky - velmi komplikovaně. Často trvá několik let, než se ten tým podaří stabilizovat. Současná situace může vést i k rozpadu těchto už zaběhnutých týmů,“ obává se Sekyrka.