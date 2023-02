Umělecký videomapping na budovu ministerstva vnitra připomíná rok invaze na Ukrajinu

„Na tomto mappingu je zajímavé to, že se v něm používají fotky a materiály Člověka v tísni, které vznikly přímo na Ukrajině,“ řekl Novinkám Jan Morávek, který měl uměleckou stránku akce na starosti. „Chtěli jsme zůstat v symbolické rovině, kreativa proto byla zaměřená na to, aby se projekce týkala lidí žijících na Ukrajině,“ doplnil.

„Vybrali jsme ty nejpůsobivější symboly, které Ukrajinci každý den konzumují – třeba titulky v novinách, různé nápisy na zdech, jak to vypadá, když je bombardování a mají jít do krytu, jaká zpráva na mobil jim přijde a tak podobně. To všechno můžete v projekci vidět,“ popsal Štefan.

„Solidarita Čechů je obrovská, třeba tady v Praze to vidíte skoro na každém rohu, ať už jde třeba jen o vyvěšené ukrajinské vlajky. My to vidíme i na našem sbírkovém kontu na pomoc Ukrajině, kam už nám do dnešní chvíle přišly přes 2 miliardy korun od drobných dárců i firem,“ připomněl koordinátor organizace.