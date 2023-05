Ukrajinští lékaři sami léčit nemohou

„Jsem moc spokojená, že mohu pracovat ve svém oboru, i když ne vyloženě jako lékařka. Chtěla bych se o to alespoň pokusit,“ uvedla Denysiuková. V tom jí a dalším ukrajinským lékařům brání zdlouhavý proces: pro uznání zahraničního vzdělání by museli složit aprobační zkoušky a absolvovat půlroční stáž v nemocnici, kterou by si museli sami zaplatit.