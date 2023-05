Pondělí, déšť a Barrandovský most paralyzovaly dopravu v Praze

Kvůli opravě Barrandovského mostu a silné dopravě je v pondělí ráno regulován vjezd do tunelového komplexu Blanka. To se následně projevuje i na příjezdových komunikacích a například na dálnici D8 byla kolona od třetího kilometru, která popojížděla až k Blance.

Se zdržením museli počítat i řidiči mířící do Prahy po D1 či D11. V kolonách popojížděl i Pražský okruh či Štěrboholská radiála.

„Zítra nám začíná rekonstrukce Barrandovského mostu a také deštivý týden. To není dobrá zpráva, protože při dešti intenzita automobilové dopravy roste,“ uvedl s poukazem na fenomén tzv. plechového deštníku, který do aut zahání i ty, kteří by v případě příjemnějšího počasí využili jiný způsob dopravy.