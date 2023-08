Tonoucí nekřičí. Pomůže PET láhev či větev, radí záchranáři

Lidé podle záchranářů často nevědí, jak pomoci. „Tonoucí nekřičí, je to tichá smrt,“ vyvrací jeden z častých mýtů prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. „Topení trvá i jednotky minut,“ dodává.

V kritické chvíli podle něj pomůže i obyčejná petka, kterou mají lidé u sebe při opalování. „Bojujete o život. Vždycky se dá na břehu něco najít. Svlékněte oblečení, najděte kus lana nebo větev. Vylijte vodu z PET láhve, nafoukněte ji a zazátkujte. Cokoliv, co můžete do vody hodit nebo podat tomu, kdo se topí,“ vysvětluje prezident.

Podle údajů Českého statistického úřadu se průměrný věk utonulých za posledních deset let pohybuje v rozmezí od 55 do 77 let. Zhruba tři čtvrtě utonulých byli muži. „Čím starší člověk, tím je náhlých příhod ve vodě více,“ komentuje údaje Smejkal.