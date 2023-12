Stížností na platy soudců přijdou k ÚS desítky, míní šéf unie

„Je zcela evidentní, že v řadě regionů stoupají platy, a těžko se tedy dá argumentovat tak, jak argumentovala vláda. Pro zdrženlivost ke stížnostem nejsou důvody. Ale to neznamená, že bychom někoho nutili, aby podal žalobu. Myslím, že žalob budou minimálně desítky,“ řekl Novinkám a Právu Vávra. „Tato situace je tak nehorázná, že poprvé podám žalobu i já,“ dodal.

Soudci nesouhlasí s úpravou svých platů, která je součástí schváleného konsolidačního balíčku a která se poprvé projeví v lednové výplatě a připraví soudce o zvýšení, jež by podle předchozích pravidel dosahovalo asi 6 procent.

Zatímco nyní je tzv. základna platu soudců součinem průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok a zákonného koeficientu tři, nově má koeficient klesnout na hodnotu 2,822. Reálně to bude znamenat, že platy soudců v příštím roce neporostou a zůstanou zhruba na stejné úrovni jako letos.

Podle propočtu Práva by podle starých pravidel činila základna pro plat soudce od ledna 121 059 korun, podle nových by to mělo být 113 876 korun.