Ekologové podali stížnost na dohodu o Turówu

„Česká republika porušuje evropské právo. Do podepsání dohody byly na vině polské úřady a polský těžař PGE. Podpisem dohody však ČR souhlasila s nelegální těžbou a sama sobě svázala ruce. Firma PGE od února do září 2022 těžila, aniž by měla zhodnocení dopadů těžby na životní prostředí, což je v naprostém rozporu s evropským právem,“ tvrdí Petra Kalenská z organizace Frank Bold.