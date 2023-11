Stávku učitelům plzeňského gymnázia osladily koláčky od studentů

Do protestů se tady zapojilo 46 ze 65 kantorů. Ředitele gymnázia školy Petra Mazance nejvíce trápí, že podle chystaným ministerských měn týkajících se snížení PHmaxu (maximální týdenní počet hodin financovaný ze státního rozpočtu) by škola přišla o tři pracovní úvazky.

Musela by zrušit některé půlené hodiny. „Dělíme nejenom cizí jazyky, ale také třeba češtinu nebo matematiku. Je to velké plus, můžeme se studentům více věnovat. O tento benefit by byli ochuzeni,“ vysvětlil Mazanec. Podle jeho názoru by tím klesla úroveň vzdělávání.