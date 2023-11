Stávku odborů podporují dvě třetiny lidí. Většina se ale nepřidá

V průzkumu uvedla pouze čtyři procenta dotázaných, že se stávky osobně zúčastní. Dalších 35 procent lidí volí tichou podporu stávky a více než tři pětiny Čechů se na protestech nebudou podílet vůbec. Odbory počet stávkujících nezveřejnily. Předseda nejpočetnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo před několika dny uvedl, že v průmyslových podnicích bude stávkovat až milion zaměstnanců, což by představovalo skoro desetinu obyvatel Česka. Školské odbory odhadují, že se do stávky zapojí kolem 70 procent škol.

S malou osobní účastí lidí na stávce možná souvisí to, že většina Čechů nevěří tomu, že stávka přiměje vládu k ústupkům a změnám. Jen pětina lidí si podle průzkumu myslí, že protest povede k ústupkům ze strany kabinetu. Jsou to většinou voliči Pirátů, vysokoškolsky vzdělaní či lidé ve věku do 45 let.