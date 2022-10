Stát si bude s OSVČ psát už jen elektronicky

Ministerstvo vnitra si od toho slibuje urychlení a zlepšení komunikace lidí s úřady. Všechny dotčené bude postupně informovat o zřízení datové schránky dopisem. Původně se měla změna týkat i těch, kteří po 1. lednu 2023 využijí k přihlášení do některého z online systému elektronickou identitu.

Počítá se ale s tím, že se do konce roku podaří schválit v obou komorách parlamentu změnu zákona, podle níž by pro tyto lidi zůstalo zřízení schránky dobrovolné. „Přistoupili jsme k tomu proto, že čelíme spoustě krizí a další povinnost od státu směrem k lidem by mohla být brána velmi negativně. Takže jsme povinnost změnili na možnost,“ řekl Právu náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík (Piráti).