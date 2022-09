Stát dá dotace na elektroauta, ale ne soukromníkům

„Přece jen je cena elektromobilů zatím taková, že nejsou úplně dostupné. Chceme podporovat růst trhů a nákupy, ale občanům to nemohu zatím slíbit. Věřím, že s rostoucí výrobou půjde cena dolů,“ uvedla v pondělí při podpisu memoranda se Škodou Auto v Mladé Boleslavi ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Dotační programy tak podle ní může využít především veřejná správa, samo ministerstvo životního prostředí hodlá elektromobily pořizovat. Stát se podle ní také zavázal k podpoře rozšiřování infrastruktury, jinými slovy k výstavbě rychlodobíjecích stanic. Těch by mělo do roku 2025 vzniknout dalších 800.

„Rozhodli jsme se jít cestou elektromobilů rychleji, než jsme původně předpokládali. Do roku 2026 uvedeme na trh tři nové modely elektromobilů a do roku 2030 další tři modely,“ řekl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Původně přitom automobilka mluvila o třech modelech do roku 2030.