Ministerstvo podpoří nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily pěti miliardami korun

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podpoří rychlejší schvalování zákonů pro bezemisní a nízkoemisní výrobu, prodej elektroaut a dotace na výstavbu dobíjecích stanic. Takzvaných rychlonabíjecích stanic (HPC, High-Power Charging) by mělo v Česku vzniknout do roku 2025 až 800.

„Automobilový průmysl je vlajkovou lodí České republiky a my chceme přispět k tomu, aby měli prostor změnit své strategie a výroby tak, aby to neohrozilo zaměstnanost v sektoru,“ řekla Hubáčková.

„Jsme velmi rádi, že česká vláda výrazně podporuje čistou mobilitu a elektromobilitu,“ řekl Jahn. Důležitá je podle něj podpora nabíjecí infrastruktury. Automobilka investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard korun) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy korun) do digitalizace. Do roku 2026 uvede Škoda tři nové modely elektromobilů, do roku 2030 další tři modely.