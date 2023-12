Starou dámu na kolejích, tramvaj Křižík & Brožík, čeká ozdravná kúra

Jenže léta jsou znát. René Vávro, mluvčí dopravního podniku, připomněl: „Poslední kompletní rekonstrukce proběhla při příležitosti oslav sedmi set let města Plzně, tedy v roce 1995. Tehdy byly odstraněny i všechny konstrukční změny a vůz byl uveden do původního stavu. S ohledem na zachování dobových technologií je nyní třeba opět některé celky zásadním způsobem renovovat.“

Co všechno bude třeba vyspravit, vyplyne z odborné studie. Podle Vávra by měla být hotová počátkem roku 2024. „Do té doby nedokážeme stanovit náklady na renovaci, ani to, jak dlouho potrvá,“ upozornil Vávro. Jisté je jen jedno - podnik se pokusí získat dotace. Evropské i státní. Trnka věří, že cestu k finančním injekcím usnadní před pár týdny získaný statut národní kulturní památky. „Na druhou stranu nám přinese i spoustu úskalí a omezení,“ podotkl.

Ví, o čem mluví. Právě on se stařičkou tramvají občas jezdí. „Je to něco úplně jiného než běžná tramvaj,“ podotkl. „Není to těžké, ale člověk musí víc předvídat, co bude následovat. Není to tak blbovzdorný systém jako u moderních tramvají. Ty sice mají kratší brzdnou dráhu, ale tahle zase jezdí menší rychlostí, pětadvacet kilometrů je maximum. A zatímco více článkové soupravy váží i čtyřicet tun a klasická T3 šestnáct, Křižík jen asi pět, takže se to brzdění vyrovnává,“ poznamenal.