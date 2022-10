Sprchování místo koupele, sušák místo sušičky. Kampaň radí, jak ušetřit za energie až tisíce ročně

„Hlavní poselství je v tom, že každý, kdo má nemovitost, tak se vrhnul na web zkrotimeenergie.cz , udělal si určité zamyšlení, jestli některá opatření nemůže zrealizovat, a tím ze dne ještě více snížit svou spotřebu energií. Pojďme se také dostat do situace, kdy dlouhodobě snížíme svou závislost na fosilních palivech a na Rusku,“ řekl ve čtvrtek při představení kampaně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na webu, který má pomoci lidem je nasměřovat podle typu jejich bydlení k vhodným opatřením, je také vyčíslen odhad úspor. U důsledného zhasínání v prázdných místnostech jde o stovky korun ročně, u upřednostnění sprchy před koupelí nebo u omezení používání sušičky jde částka do tisíců.

Nemá zůstat jen na webu. Resort životního prostředí se bude snažit radit lidem, kteří bydlí v rodinných domech, jak nejlépe dlouhodobě do budoucna snížit spotřebu energií například zateplením, instalací fotovoltaických panelů apod.

Do budoucna by měli lidem radit na krajských úřadech práce s opatřeními a příspěvky speciálně vyškolení poradci. „Na konci října budeme mít na každé krajské pobočce úřadu práce vyškoleného člověka, který bude schopen říci podrobnější informace o tom, jak by klient mohl postupovat z hlediska toho, jakou má nemovitost,“ osvětlil Jurečka. Tuto čtrnáctku speciálně vyškolených poradců bude resort hradit ze svých peněz.