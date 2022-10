Spor o kratom. Zakázat, či regulovat?

„Jsme připraveni kratom zařadit na seznam návykových látek novelou vládního nařízení v řádu měsíců. Vyvolává závislost a v poslední době se velmi zvedlo užívání a nadužívání této látky. Čeká nás připomínkové řízení, ale doufáme, že to bude co nejdříve,“ řekl Právu mluvčí ministra zdravotnictví Ondřej Jakob.

Kratom je zelený nebo žlutý jemný prášek, který na českých e-shopech lze volně sehnat v různých variantách podle odrůdy, kvality nebo požadovaného účinku. Proměňuje ale vědomí a je dostupný i dětem a nezletilým, z čehož plynou značná rizika.

Deset gramů kvalitního kratomu je na českém trhu možné sehnat podle zjištění redakce už za zhruba 85 korun. Věk nakupujících nikdo neověřuje. Dostupný je krom internetu také v nejrůznějších večerkách nebo speciálních automatech, které jsou na podobný segment zaměřené.

Co je kratom Kratom je rostlina z jihovýchodní Asie, z jejíchž listů se vyrábí prášek zelené nebo žluté barvy. V menších dávkách působí jako stimulant a může zvyšovat energii, při užití větší dávky má naopak sedativní účinek podobný jako u opioidů nebo prášků proti bolesti. Na látce může vznikat závislost a podle odborníků je problematické, že se prodává na volném trhu.

V regulačním vzduchoprázdnu

Legislativně není kratom veden jako lék, potravina ani doplněk stravy, ale jako „sběratelský předmět“. Nemusí se proto dodávat s řádným příbalovým letákem, který by na rizika jeho užívání upozorňoval, a visí tak v regulačním vzduchoprázdnu.

K nižší dávce stačí 1 až 5 gramů prášku rozpuštěného ve vodě, který způsobí stimulační efekt. Ten přijde zhruba po deseti až třiceti minutách a snižuje únavu, zvyšuje výkonnost a pozornost. I právě proto ho využívají mladí lidé.

„Je užíván jako energizující látka, jako kofein nebo energetické nápoje. Mezi vysokoškolskými studenty jsou zkušenosti s kratomem poměrně vysoké. Hlavně ve zkouškovém období, kdy se mírně stimulují, aby neusnuli při učení,“ popsal Viktor Mravčík, adiktolog a poradce národního protidrogového koordinátora.

Vyšší dávky vyžadují 5 až 15 gramů, u nichž je efekt opačný – analgetický. Látka potlačí vnímání a uživatel pocítí stavy určité euforie. Při ještě větší porci kratom člověka úplně paralyzuje a může mít závratě, pociťovat nevolnost a také ztratit vědomí.

V případě, že by se látka zařadila na seznam zakázaných látek, jak plánují úředníci na ministerstvu zdravotnictví, hrozily by například za její užívání a prodej pokuty, v krajním případě i vězení. A na tomto se úřady ani odborníci nemohou shodnout – zákon by totiž zatížil trestní aparát.

„Policie by se to dotýkalo. Existují názory, zda všechny látky automaticky přidávat na seznam návykových látek, pokud mají nižší zdravotní nebo závislostní riziko. My si nutně nepotřebujeme uměle rozšiřovat seznamy návykových látek, abychom měli co dělat,“ konstatoval šéf Národní protidrogové centrály Policie ČR Jakub Frydrych.

Jak ale dodal, určitou formu regulace by uvítal. A právě o tom hovoří i hlasy z vládních kruhů a doporučují kratom na trhu omezit s jasně danými podmínkami.

„Výbor při radě vlády pro protidrogovou politiku vydal stanovisko, že je potřeba regulovat, zakázat volný prodej a prodej pod 18 let, ale nezakazovat úplně. Restrikce jsou vhodné, ale prohibice je extrémní řešení,“ uvedl vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

V České republice ročně zemře na předávkování třicet lidí na nelegální drogy a čtyři sta na alkohol. U kratomu to nehrozí protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil

„Špatné je, že se se mnou úředníci odboru, který toto řeší, nijak neporadili. Přestože jsou také členové výboru a říkají něco jiného. Vadí mi, že to ministerstvo takto bez konzultace komunikuje,“ doplnil.

Rizika kratomového prášku jsou podle něj střední – např. v USA, kde je kratom legální, neevidují žádné případy předávkování.

„V České republice ročně zemře na předávkování třicet lidí na nelegální drogy a čtyři sta na alkohol. U kratomu to nehrozí. Počty lidí, kteří si přišli říct o závislostní léčbu na kratomu, také nejsou vysoké. Jsou popsány případy nepříjemných reakcí, například úzkostí, to se ale může objevit i u kofeinu nebo taurinu, který je obsažen v energy drincích,“ uvedl Vobořil.

Odborníci na protidrogovou politiku při Úřadu vlády navrhují, aby s omezeným prodejem přišlo řádné označování výrobku, omezení množství látky v jednom balení nebo posílení informací o dávkování a možných rizicích. Konkrétní podoba má být předmětem dalšího meziresortního jednání.

„Kdyby se kratom dal na seznam spolu s dalšími už zakázanými drogami, to by znamenalo, že statisíce lidí, kteří ho v České republice užívají, aniž by to přineslo významné zdravotní nebo společenské škody, budou postaveni mimo zákon a vystaveni trestnímu stíhání,“ uzavřel adiktolog Mravčík.