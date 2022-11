SPOLU chce vyvážet postižené Pražany do Sudet, zlobí se Hřib

Pražské SPOLU chce pokračovat v komunistické praxi vyvážení hendikepovaných Pražanů do Sudet desítky kilometrů od domova. Do velkokapacitních budov příhraničních ústavů místo snahy o jejich návrat zpět do Prahy a zajištění osobnější péče domácího typu. Takový přístup odmítáme.