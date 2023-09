Eurokomisaře chce vybrat STAN. Tak měl znít slib

O post eurokomisaře by se tak podle informací Práva mohli nakonec střetnout Danuše Nerudová (za STAN), Marcel Kolaja (piráti), Marek Mora (za ODS), Luděk Niedermayer (za TOP 09) a Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

„Návrh na budoucího eurokomisaře stanovuje STAN. To je daná věc, o které nemá smysl už vést žádnou debatu,“ řekl Právu místopředseda STAN Lukáš Vlček.

„Řešit konkrétní jména je předčasné“

Koho Starostové nominují, však prozradit nechtěl. „Každopádně není důvod, aby se dohoda, která padla při sestavo­vání vládní koalice, měnila. Dohoda je, že je to věc STAN, nikoliv PirSTAN,“ dodal Vlček.

Síkela: Chtěl bych být eurokomisařem

Sdílnější nebyl ani lídr do EP Jan Farský. „Řešit jakákoliv jména je úplně předčasné. To bude až otázka po volbách do Evropského parlamentu,“ dodal.

Podle informací Práva z Evropského parlamentu by měla být nominantkou STAN Danuše Nerudová, která už si i zjišťuje informace, co proces obnáší.

Piráti přitom chtějí přijít s vlastní nominací, vybírat ji bude členská základna. Uchází se o ni lídr kandidátky Marcel Kolaja.

„Jsem přesvědčen, že se zkušenostmi z legislativní práce i z vedení EP mám co nabídnout,“ napsal Právu.

Navíc si dohodu vládní koalice vykládá po svém, domnívá se, že nominanta má vybírat STAN i s piráty. „Vidím jako dobrou cestu navrhnout dva kandidáty, mezi kterými pak vybere budoucí předsedkyně Evropské komise. Dělá to tak celá řada jiných zemí a zvyšuje to šanci na získání silného portfolia,“ dodal Kolaja.

Zdechovskému, který je lídrem lidovců ve volbách do EP, se zmíněná dohoda nelíbí. „Pokud vím, žádná písemná dohoda neexistuje. Nevidím žádný důvod, proč by měli hledat eurokomisaře Starostové,“ řekl Právu. „Neviděl jsem od STAN žádného kandidáta, který by byl schopen nás dobře reprezentovat,“ přisadil si.

„Já o žádné dohodě nevím.“ STAN a Piráti se přetahují, kdo nominuje eurokomisaře

Musí být shoda, upozorňuje ODS

Nerudovou za vhodnou osobu do Evropské komise nepovažuje. „Nemá zkušenosti z reálné politiky. Myslím, že 20letá zkušenost nám ukázala, že pokud člověk nemá zázemí a neprošel si parlamentem či exekutivou, tak není schopen si cokoliv prosadit,“ dodal Zdechovský.

Lidovci by podle něj měli navrhnout do Komise poslance Ondřeje Benešíka. „Je to zkušený předseda výboru pro evropské záležitosti. Ví, co EU může a nemůže. Má respekt v evropských institucích,“ poznamenal.

K Nerudové by měl výhrady i šéf zahraničního výboru Sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09). „Přál bych si, aby se eurokomisařem či eurokomisařkou stal člověk, který je zkušeným politikem a který má šanci získat silový resort typu hospodářství, vnitřního trhu či energetiky, nebo pro budoucnost zásadní post pro rozšíření EU,“ napsal Právu.

ODS chce dohodu respektovat, nominace STAN však posoudí tvrdě. „Oni někoho navrhnou, ale to neznamená, že mají bianco šek tam někoho poslat. Bude to schvalovat vláda a musí být na tom shoda,“ řekl Právu europoslanec a místopředseda ODS Alexander Vondra.

Občanští demokraté prý nikoho navrhovat nebudou. V kuloárech se však hovoří o tom, že by se jim v pozici eurokomisaře líbil bývalý člen bankovní rady ČNB a dnes náměstek na ministerstvu financí Marek Mora.

Farský: Pavlovi bych radil rád. Ve hře je i europarlament a post eurokomisaře

Čeští politici sní o silovém resortu

Na čem se vládní strany shodnou, je, že už nechtějí v Komisi okrajové portfolio, které se týká hodnot EU apod. Ujmout se chtějí silového resortu.

„Určitě by premiér měl už debatovat s předsedkyní Komise, jaké si představujeme portfolio,“ dodal Vondra. „Chceme silné portfolio. Vždy jsme dostali slabé, které pro nás bylo nevýhodné,“ míní.

Zdechovský by zase v Komisi žádal o portfolio bezpečnosti. „Češi mají racionální přístup k bezpečnostním otázkám a bezpečnost je jedno z témat, o které bychom si měli říct,“ myslí si.

Europoslanec Niedermayer, který by se údajně TOP 09 na pozici eurokomisaře líbil, míní, že na jakékoliv úvahy o komisaři je ještě brzy. „Ještě ani nevíme, kdo bude příští předseda Evropské komise,“ poznamenal.

Eurokampaň vládních stran bude skromná

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy se navíc těžko hovoří o portfoliu, když není jasné, kdo by jej zastával. „Myslím, že bychom měli hledat někoho kompetentního v digitální oblasti, kdo bude přijatelný pro evropský politický mainstream,“ řekl Právu.

Podle bývalého eurokomisaře Pavla Teličky by měli Češi vyjednávat o portfoliu už od svého předsednictví EU. Doporučoval by pak dopravu. „Hledal bych portfolio, ve kterém se dá očekávat výrazná legislativní činnost,“ upozornil.

Portfolio by podle Teličky mělo dávat prostor k uplatnění vlivu uvnitř Komise. „Nejde o to, obstát jen v daném portfoliu, ale mít prostor zasahovat i do dalších oblastí a mít horizontální vliv,“ dodal. O nominaci se v rozhovoru pro E15 přihlásil i bývalý diplomat Jiří Šedivý. Zda již s někým z vlády jednal, však odmítl Právu říci. „Je ještě brzy,“ míní.