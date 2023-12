Spát venku se v takovém mrazu nedá! Tepličtí bezdomovci jsou rádi za židli ve vyhřáté místnosti

„Není to jako ve vlastním bytě a ve vlastní posteli, ale jsem ráda, že tady můžu být,“ řekla Novinkám sedmdesátiletá paní Anička, která je na ulici tři roky. Doposud trávila mrazivé noci různě. „Přebývala jsem pod schody u stadionu a na dalších místech. Spát venku se v takových mrazech nedá. To prostě nejde,“ zakroutila hlavou.

Podobně současnou situaci vnímá šestačtyřicetiletý Jaroslav. „Potloukám se po nádražích, obchodech nebo vchodech do domů, kde je alespoň o něco tepleji než venku,“ poznamenal Jaroslav, který je bez střechy nad hlavou bezmála čtyři roky.

„V době celodenních mrazů poskytujeme lidem bez domova krizové místo, tedy židli, a to v čase od sedmé hodiny večerní do sedmé ranní. Klienti nemohou využívat jiné služby, které poskytujeme přes den. Jde tedy hlavně o to, aby v teple přečkali noc. K dispozici mají jen teplý čaj, chleba, případně si zde mohou připravit vlastní donesené jídlo,“ řekla Novinkám ředitelka Květiny Barbora Bočková.