Petra spí nahá i pod mostem, Václav má rampouch ve vousech. Mrazy bleskově naplnily azyl pro bezdomovce

Standa s přítelkyní Petrou pro jistotu postávali před vchodem už hodinu předem. Byli tady už ze soboty na neděli, kdy se provizorní noclehárna otevřela poprvé. „Je to tady fajn, na přespání dobrý, v suchu a v teple,“ hlásí Standa.

A kdyby tahle šance nebyla? „Šel bych pod most, přitulil bych se ke svý holce, přikryl se pár dekama a snad bych tu zimu nějak dal,“ míní. Ví, o čem mluví. Na ulici je podle svých slov už od čtrnácti let. „A je mi čtyřiačtyřicet.“

Petra to takhle táhne třetí rok. „A v podobným zařízení jsem spala poprvé v životě. Trochu šok. Moc lidí, večer dlouho hlahol, ráno brzo hlahol. Ale je to super. Ale pod mostem bysme to taky zvládli. Spím v noci nahatá, i pod tím mostem.“ A tady? „Tady taky. Ale jenom dvě hodiny, pak jsem se radši oblíkla.“