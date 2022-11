Sněmovna řeší úplné zrušení EET

„Snažili jsme se doprátrat, co by dobrovolnost přinesla. K nějakému faktickému účelu jsme nedošli, byly to vše kondicionály, že by něco mohlo být. Jenže by to stálo 120 milionů ročně, a to se mi zdá příliš mnoho, abychom ve skutečnosti neměli povědomí, co by to přineslo,“ vysvětlil na tiskové konferenci vládních stran před jednáním Sněmovny předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).