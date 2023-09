Sklizeň si letos chmelaři pochvalují

Téměř nepřetržitě přijíždí k česačkám v Oboře traktory z pole. Chmelové révy navěšují na přepravník brigádníci, ty pak putují do česačky, kde se oddělí chmelové šištice, které jedou na pásech do sušárny.

Poprvé je na chmelové brigádě 18letá studentka Veronika Karfíková. „Je to tu v pohodě, práce není nic hrozného. Lisujeme tu chmel do žoků. Žoky vyndáváme z lisu, zašíváme je a dáváme na palety. Je to vlastně poslední krok, který se tu se chmelem dělá,“ popsala práci Karfíková. „Přijde mi to jako dobrý přivýdělek pro všechny, kteří si chtějí o prázdninách vydělat pár korun navíc,“ doplnila. U sušičky se brigádníci střídají po dvanáctihodinových směnách každý den. Problémem je podle nich jen vedro.