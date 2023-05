Chřestová sezona je tady. Zjistili jsme kolik letos chřest stojí i jak se má správně pěstovat

„Energie chřestu teď propukla na plno, takže my jedeme na 150%,“ uvedl rozhovor majitel firmy Český chřest Jiří Šafář.

Chřest se pěstuje v řádcích. Na jeden hektar je to 5,5 kilometrů řádků. Za den vyroste až o osm centimetrů, takže sběr probíhá denně.

„Produkce bude postupně klesat, ale ne dramaticky. Na přelomu května a června se to zlomí dolů. To pomalu přestává být bílý chřest a pokračujeme až do prázdnin se zeleným chřestem,“ vysvětlil majitel firmy.