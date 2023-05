Síkela nechce vydat Pečkárnu ÚSTR

Dodal, že v paláci sídlí sekce pro zahraniční obchod a evropské fondy. Stěhování by nejenže vyšlo státní kasu na desítky milionů, ale ohrozilo by podle něj i čerpání dotací z EU. „A také vydávání vývozních licencí a kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem včetně dodávek zbraní na Ukrajinu,“ dodal mluvčí.

Podle MPO by se ústav mohl nastěhovat do budovy ministerstva dopravy, jejíž část mají k dispozici České dráhy, které uvažují, že se výhledově odstěhují. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) to nebude tak snadné, protože prostory se uvolní až za dlouho. „Ano, chceme spojit působiště Českých drah z různých míst do jednoho moderního sídla, které by teprve vzniklo, ale to není v dohledu jednoho nebo dvou let,“ sdělil Právu Kupka.