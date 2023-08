Senátoři si kvůli Fremrovi sypou popel na hlavu

„Bylo by dobře, aby výbory zasedaly těšně před plénem, aby byl prostor a některé věci vyplavaly. Ale skutečnosti nebyly známy proto, že dokumenty byly nedostupné. Byly v archivech hlavního města Prahy, ale před tím byly dlouhá léta u soudu a do toho nemá nikdo přístup. Pro Senát je to poučení, aby si informace zjišťoval,“ přidala se pro Novinky i senátorka Hana Kordová Marvanová (za ODS).

I podle Czernina výbory pracovaly s tím, co dostaly z prezidentské kanceláře. „A nechaly ho projít. Pro mě stačí stín pochybnosti, což byl důvod pro něj nehlasovat. Trošku mě překvapilo, že někteří k tomu přistupovali tak, že to nebylo jasně prokázáno, tak mu hlas dám,“ komentoval pochybení senátorů Czernin. Zároveň ale dodal, že „příště by to asi prezidentská kancelář měla připravit důkladněji“.