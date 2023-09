Sankce v úhradové vyhlášce pobouřily praktiky

Sloužit na pohotovostech by měli více praktičtí lékaři, nejen nemocniční lékaři. Donutit by je k tomu měla úhradová vyhláška pro příští rok. Ministerstvo zdravotnictví v ní navrhuje, že by za nesplnění povinnosti přišli o část peněz, které dostávají od pojišťoven na pacienty. S tím praktici ostře nesouhlasí.

Článek „Měli jsme jednání s ministerstvem zdravotnictví a byli jsme ubezpečeni, že to ve vyhlášce nebude. Pro praktické lékaře je to naprosto neakceptovatelná záležitost,“ řekl Právu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Kontrakt pohotovostní služby je nad rámec kontraktu se zdravotní pojišťovnou, který mám jako praktický lékař. A říkat mi, že když si nevezmu ještě nějaký jiný kontrakt, navíc za podmínek, které nemohu ovlivnit, tak mi nezaplatí za práci pro systém, je prostě špatně,“ dodal s tím, že stejně mají sloužit pohotovosti i ambulantní specialisté, u nich ale žádná sankce není. „Pan ministr slíbil, že to tam bude, a bude praktické lékaře nutit, aby se nějakým způsobem na pohotovostních službách podíleli. Pokud to tak nebude, beru to jako nesplněný slib,“ řekl Právu předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš. Úprava směn lékařů ohrožuje neakutní péči Většinou slouží pohotovosti lékaři z nemocnic, kteří aktuálně protestují proti přetěžování a velkému množství přesčasů. Ministerstvo navrhlo, aby v případě, že lékaře vyzve kraj k zajištění pohotovostní služby a on to aspoň v minimálním počtu neudělá, byla na platbu, kterou dostává od pojišťovny za pacienta, „uplatněna penalizace“. Pokud naopak služby vykryje, dostane bonus. Výhrady vznesla také Unie zaměstnavatelských svazů nebo Česká stomatologická komora. Ta kritizuje model, kdy sice ministerstvo přidá peníze na registraci nových pacientů a preventivní prohlídky, ale ubralo na léčbu. „Samotná registrace nemocnému pacientovi nepomůže,“ namítli stomatologové. Vadí jim i méně peněz na ortodoncii. Nejbolavější částí vyhlášky jsou ale odměny. Nejvíc připomínek dosud podala Česká lékařská komora, ozvaly se také odbory. „Souhlasíme s návrhem na zvýšení úhrad o šest procent za předpokladu další úpravy úhrad vedoucí k navýšení odměn za práci pro zdravotnické a nezdravotnické pracovníky,“ stojí ve stanovisku Českomoravské konfederace odborových svazů. Chtějí také zvýšení platů přímo v tarifech. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli řekl, že systém odměňování v některých platových skupinách upraví. Od zdravotních pojišťoven by měly v příštím roce získat nemocnice poskytující akutní péči v průměru šest procent navíc. Nemocnice s následnou péčí osm procent. Lékařská komora ale dlouhodobě trvá na růstu o 15 procent, přestože pojišťovny ve Svazu zdravotních pojišťoven v dohodovacím řízení navrhovaly maximálně třetinu, Všeobecná zdravotní pojišťovna nejvýše osm procent. Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by měly být příští rok 499,5 miliardy korun, výdaje 508 miliard korun. Pafko: Zdvojnásobení přesčasů není rozumné