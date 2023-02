Baví ho slovní úlohy, hlavolamy či programování. Mladý matematik sklízí jeden úspěch za druhým

Jak se na taková klání chytrých hlav připravuje a potřebuje to vůbec? „Připravovat se určitě potřebuju, a to tak, že si čas od času projdu různé typy úloh, které jsem ještě neviděl, abych věděl, jak na ně.“

Co už se nám prozradit nezdráhal, byl fakt, že jedna z vedoucích z dětské Mensy ho doporučila do soutěže pro nadané děti nazvané Zlatý oříšek. Dostal se mezi vítěze, což mu každý den připomíná i diplom a zlatá soška, které má doma na polici vystavené.

„Je to obyčejné lego, které se ale může připojit pomocí Bluetooth k nějakému zařízení a z něj přijímat pokyny,“ objasňuje nám starším, co už si s legem nehrají. Po naprogramování dokáže Péťova ruka vyrobená z uvedené stavebnice například uchopit různě velké a různě tvarované předměty.

A my Petrovi dáváme ještě na jednu, závěrečnou otázku: „Kde se vidíš v budoucnu, co bys chtěl dělat?“ „Chtěl bych pracovat jako konstruktér lega, protože ho mám moc rád, a myslím si, že mám velkou fantazii a mám spoustu nápadů na to, co by z toho šlo postavit,“ odpovídá pohotově.