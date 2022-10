Registrační značky aut by mělo jít rezervovat

Počítá s tím vládní novela o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou projednal sněmovní hospodářský výbor. Žádost o značku bude muset obsahovat VIN vozidla, a pokud vozidlo VIN nemá, pak alespoň číslo podvozku. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky.

Od roku 2024 by úřady již tento doklad neměly vydávat, osvědčení o registraci vozidla, což je malý technický průkaz, by pak obsahovalo více údajů než dosud. Ostatní údaje z velkého technického průkazu by měly být k dispozici v registru silničních vozidel. Sněmovna by o úpravách měla rozhodnout na příští schůzi.