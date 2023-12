Rakušan: Jestli chce Kolář u prezidenta pokračovat, měl by mít prověrku

„Tam jde určitě o to, jestli bude jeho smlouva s prezidentem pokračovat. Pochopil jsem, že pan Kolář váhá, že je možné, že jeho smlouva prodloužená nebude. Potom nechť nemá bezpečnostní prověrku. Jinak obecně si myslím, že všichni lidé, kteří se v okolí pana prezidenta pohybují, bez výjimek, by ji mít měli,“ řekl Právu Rakušan.

Petr Kolář má smlouvu s prezidentem Petrem Pavlem na poradenské služby do konce roku. Právu sdělil, že uvažuje o tom, že ji již neprodlouží a Pavlovi bude nadále radit pouze jako přítel.

Podobně jako Rakušan k věci přistupuje i česká Transparency International. „Z pohledu TI je prověrka NBÚ žádoucí, pokud si ji přeje i sám Petr Kolář. Veřejnost má právo na to, aby bylo zkontrolováno, zda nemůže svou pozici využít ve prospěch klientů, pro které Kolář nadále pracuje,“ řekla Právu Lucie Vilimovská z Transpaerncy International.

Podle místopředsedy Sněmovny a stínového premiéra ANO Karla Havlíčka by se mělo všem politikům měřit stejným metrem. „Za prezidenta Miloše Zemana se absence bezpečnostních prověrek u jeho spolupracovníků kritizovala objektivně a správně. Pravidla mají platit pro všechny. Dnes z toho nemůžeme utíkat. Pokud se jedná o blízkého spolupracovníka pana prezidenta, tak by prověrku měl mít,“ řekl Novinkám.

„Jestli má někdo bezpečnostní prověrku, je to proto, aby se mohl seznamovat s utajovanými materiály. Jinak to nemá žádný smysl. Pokud Hrad vychází z toho, že by se pan Kolář neměl seznamovat s utajovanými materiály, pak nedává smysl, aby si dělal prověrku na vyšší stupeň,“ poznamenal Benda.