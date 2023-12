Kolář zvažuje konec v roli poradce prezidenta

Kolář její slova potvrdil. „Je to proto, že jsem externista,“ řekl Novinkám a Právu. „To rozhodli oni, že o prověrku žádat nebudou. Já jsem odeslal dotazník. Alespoň mám díky tomu seřazené všechny dokumenty a doklady o majetku a o účtech,“ poznamenal Kolář.

Kolář, který pracuje pro zbrojařský holding Colt CZ Group, má s Hradem dohodu o pracovní činnosti s paušální odměnou tisíc korun za měsíc. Vypršet má však do konce roku a Kolář zatím neví, jestli ji prodlouží. „Mně se vlastně moc nechce. Proč bych vlastně měl mít smlouvu? Přítel prezidenta mohu být i bez smlouvy,“ sdělil Právu.

Vypovězením smlouvy by sice přišel o vstupní kartičku, Kolář však tvrdí, že ji nepotřebuje. „Chodím tam jednou začas. Tak si pro mě přijde někdo dolů. Akorát, že tím budu obtěžovat nějakou sekretářku, že pro mě bude muset přijít,“ dodal s tím, že rozhodnutí nechá na kanceláři prezidenta.

Pokud by Kolář smlouvu s Hradem na poradenství ukončil, vyhnul by se zařazení mezi „lobbované“ dle chystaného zákona o lobbování, který má platit od roku 2025. Podle něj mají lobbisté uvádět do registru všechny kontakty s „lobbovanými“ vrcholnými politiky, ale právě i poradci hlavy státu.