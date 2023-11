Rajchl obhájil funkci předsedy PRO

Strana se na dvoudenním sněmu vedle výběru vedení zabývala i přípravou na letošní volby do Evropského parlamentu, krajů i Senátu.

„Zvolení do Poslanecké sněmovny, které je přirozeným milníkem, je pro nás jen určitou přestupní stanicí, rozhodně to není náš cíl. Cíl je, aby se občanům ČR ve své zemi lépe žilo, aby se vrátily do politiky hodnoty jako morálka, mravnost a čest,“ uvedl Rajchl.