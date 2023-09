Politolog k Rajchlově demonstraci: Ztrácí půdu pod nohama. Kvůli Babišovi

Politologa Mrkalse to nepřekvapilo. „Jednak bylo počasí, které přímo vybízí k tomu vyrazit na výlet než jet do Prahy demonstrovat, a jednak se nová politická sezóna teprve rozjíždí, takže to byla asi trochu uspěchaná věc ze strany organizátorů,“ upozornil.

„Komentovat to znamená tomu přidávat na významu. Kdyby tam bylo sto tisíc lidí nebo se tam odehrály nějaké zásadní incidenty, tak by to asi komentář nějaký potřebovalo. Ale v situaci, kdy se to obešlo bez nějaké větší účasti i bez věcí, které si zaslouží pozornost, tak proč tomu přidávat význam nějakými komentáři,“ hodnotil.