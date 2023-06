Průzkumníky nahradí roje bezpilotníků. Vymýšlejí je v Brně

„V první řadě nám jde o ochranu života a zdraví vojáků v první linii, respektive v týlu nepřítele. Systém bude plně autonomní, bude tedy fungovat i bez přímého řízení člověkem. Již před vysazením do terénu systém ví, jaké úkoly splní,“ řekl Právu jeden z členů výzkumného týmu, vedoucí projektu Petr Marcoň z brněnského Vysokého učení technického.

Nový systém bude připraven pro nasazení do terénu v roce 2025. Roj dronů a pozemních robotů půjde rozšiřovat o další stroje, čímž bude možné rozšiřovat i propátrávané území. Zkoumat bude možné cokoli. Záleží jen na tom, jaké detektory si drony ponesou.

Může jít o termokamery, s nimiž lze v lokalitě zjistit počty vojáků. Ale také o měřicí zařízení specializovaná na radioaktivitu. Pokud ji drony zjistí, umělá inteligence ihned vyšle na místo pozemního robota typu Orpheus, které vyvíjí tým profesora Luďka Žaluda z brněnské techniky již dvacet let. Stroj zpřesní měření, odebere vzorky, zjistí data a vyhodnotí veškerá rizika. Umělá inteligence najde dokonce maskovanou vojenskou techniku nepřítele.

Celé to vypadá jako strategická počítačová hra, ale zase tak jednoduché to není. Jde hodně o matematiku. Specialisté z Univerzity obrany například složitě propočítávají vhodné nastavení systému tak, aby byla umělá inteligence schopná přímo při akci měnit dráhu letu roje. Průzkumníci budou samozřejmě i v budoucnu nedílnou součástí každé armády, jen jejich práce by mohla být díky českému výzkumu mnohem bezpečnější.