Příští týden by mohlo přijít babí léto

V týdnu od 19. do 25. září se bude pozvolna oteplovat. Mělo by být polojasno až oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 22 stupňů Celsia.

V týdnu od 26. září do 2. října by se měly denní teploty pohybovat v rozmezí od 14 do 22 stupňů, průměr by měl být kolem 19 stupňů. Noční potom mezi 4 a 10 stupni. Srážkově by tento týden měl být průměrný.