Primátor Děčína ustál pokus o odvolání, vedení města se rozpadá

Koalice ANO a SPD dosud měla v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Anděl nemůže počítat se Skalickým a zřejmě ani s Šefarou. Pokud by však zůstala jistota 14 hlasů, podle něj by se nic měnit nemuselo. Po dnešku se mu ale podpora 14 hlasů zdá nejistá. „Nevylučuji teď vůbec nic,“ řekl a doplnil, že případná nová koalice by se měla skládat ze tří subjektů. Opoziční zastupitelé už po volbách avizovali, že si spolupráci s SPD neumí představit.