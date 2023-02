Prezidentské remízy, a chlapi se div neporvali

Největší „remízovou“ obcí Západočechů je Lom u Tachova. Přitom zrovna tady to mohlo skončit těsným vítězstvím jednoho z kandidátů. Z 363 voličů jich totiž dorazil k urnám lichý počet, přesně 265.

„Tehdy se to v hospodě pohádalo, chlapi se div neporvali. Povídám jim: Jste blázni. Každý má svého favorita, já Pavla, znám ho od malička (Petr Pavel se narodil v nedaleké Plané, krátce žil ve vesničce Milíře kousek od Tachova, kam se občas vracel – pozn. red.). Ale abych se kvůli volbám pral… Musím umět uznat porážku,“ dodal starosta.

Zajímavostí je i to, že v Lomu měl Babiš 132 hlasů už po prvním kole, žádný další nezískal. Naopak pro Pavla hlasovalo v prvním kole jen 84 místních, dalších 48 voličů jej podpořilo až nyní. „Předpokládám, že pro něj hlasovali nejen ti, kteří původně volili Nerudovou a Fischera, ale i někteří z těch, co byli pro Baštu,“ odhadl starosta.

Staří vs. mladí = pat

Remízou to skončilo v Plzeňském kraji i v Krašovicích, Hvožďanech, Radkovicích, Sebečicích, Nezdřevi a ve vesničce na Klatovsku s poetickým názvem Mlýnské Struhadlo. K volbám tu přišlo 26 lidí. A tady měl naopak lepší finiš Babiš, který přesvědčil o tři voliče víc než v prvním kole – v něm měl Pavel už tehdy 13 hlasů. Expremiérovi zřejmě pomohli voliči Jaroslava Bašty. „Nemám pocit, že bychom byli rozdělení,“ podotkla starostka Jana Křížová (SNK). „Je nás tady malinko. Důchodci asi volili Babiše, mladší generace generála Pavla,“ dodala.

Už v prvním kole skončily volby patem v Siré na Rokycansku. Tehdy to bylo 37 : 37. Po druhém kole jasně zvítězil generál v poměru 57 : 40.

Jihlavsko si do volebních zajímavostí může připsat jednu stoprocentní volební účast. A to ve Vápovicích, kde přišlo volit ve druhém kole všech 30 registrovaných voličů. Jeden z nich vhodil do urny neplatný hlas, zbylé voliči rozdělili v poměru 18 ku 11 ve prospěch Petra Pavla.