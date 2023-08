Prezident nakupuje „běžný“ nábytek. Úpravy Lumbeho vily vyjdou do 2,2 milionu

„Pořizujeme nový nábytek převážně z IKEA. Kde tento nábytek nebylo možné použít, tam ho vyrábíme na míru. S památkáři se samozřejmě opravy řeší, ale tím, že jde o standardní opravy, nemusí do procesu zásadně vstupovat. Rozpočet je plánovaný do 2,2 milionu korun,“ řekla.

„Dostala jsem se k tomu svou pracovitostí, to je asi jediné, co bych k tomu řekla,“ sdělila Právu. Interiéry se prý zabývá 13 let, na Hradě to však pro ni byla zakázka první.