Prezident dal naději opozici, vládu překvapil

„Nechci předčasně reagovat. Samozřejmě, že dopady by byly poměrně vážné z hlediska konsolidace veřejných rozpočtů. Zájem českého státu a české vlády zajistit odpovědné hospodaření je stěžejní. Je to skutečně národní zájem,“ řekl Právu Kupka.

Postup Pavla, že své rozhodnutí nesdělil vládě a veřejnosti dřív, nechtěl hodnotit. „Já to nechci komentovat. Je to plné právo prezidenta. Vím, že podepisuje v tomto týdnu celou řadu legislativy, nechci ani zavdávat příčinu k vytváření nějakého tlaku,“ dodal ministr.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Dufek byl kritičtější. „Já si myslím, že tento postup pana prezidenta je nešťastný. Když to zúžím na právní předvídavost, tak 31. srpna měl vědět, jaký má postoj. Já jsem povoláním advokát a v rámci právní předvídavosti si myslím, že stanovisko mělo být jasné,“ řekl Právu.

Ani STAN prezident nepotěšil. „Mě to každopádně mrzí. Pokud měl nějaké výhrady, tak se to mohlo řešit dál v rámci penzijní reformy. Čím dál se to bude oddalovat, tak to bude stát další peníze,“ uvedla poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

Opozice by se k zákonu chtěla vrátit

Zmatený je z postoje hlavy státu stínový ministr práce za ANO Aleš Juchelka. „Já jsem tomu vůbec neporozuměl. Buď to stvrdí podpisem, nebo dá veto? My bychom vítali, kdyby pan prezident dal veto. Pak by se dali v rámci Sněmovny řešit další věci. Pak bychom to mohli na konci září jednat v Poslanecké sněmovně,“ řekl Právu. Je podle něj otázka, zda by vláda stihla veto do konce roku přehlasovat.

„Samozřejmě bychom se sešli jako klub. Určitě bychom to nenechali jenom tak,“ naznačil Juchelka možné další dlouhé jednání Poslanecké sněmovny. Počká si však na páteční tiskovou konferenci prezidenta, kde hlava státu ozřejmí svůj další postup.

„Nerozumím vyjádření mluvčí pana prezidenta. Neporozuměl jsem, co nám chtěla sdělit ohledně důchodů. Řekla, že zvažuje podpis nebo veto. To je ode zdi ke zdi. Je škoda, že se to komunikuje takto po kouscích, když doba účinnosti zákona měla být od zítřejšího dne. Je to na poslední chvíli,“ dodal Juchelka.

Nemístný alibismus, říká Okamura

Předseda SPD Tomio Okamura jiný postup než veto vnímá jako alibismus. Prezidenta Pavla, aby zákon vetoval. „Zákon okrádá důchodce o peníze, na které měli dosud nárok. Zásadně zhoršuje podmínky pro odchod do předčasných důchodů, což je důležité zejména pro fyzicky náročné profese,“ připomněl Okamura.

Jednání hlavy státu se zároveň šéf SPD podivil. „Tento přístup, kdy prezident Pavel nedokáže mít jasné stanovisko, tedy říct, zda stojí na straně důchodců, pokládám za nemístný alibismus. V těchto zásadních věcech by měl mít prezident jasno,“ řekl Právu.

Důležité jsou podle Okamury prezidentovy důvody. „Pokud je pravda, co uvedly Seznam Zprávy, že Pavlovi vadí mírnost zákona a to, že málo šetří veřejné rozpočty, jde o projev absolutního nepochopení a naprosté asociálnosti prezidenta a jeho okolí zaměřené proti důchodcům,“ řekl Právu.

Pozdní podpis nebo veto?

Řeháková sdělila postoj hlavy státu po jejím večerním jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS). Oznámila, že Pavel má určité výhrady k navrhovaným změnám v důchodech. „Zvažuje, že se rozhodne buď postupem veta, nebo podpisem v následujících dnech. To znamená, že by novela neplatila od prvního září, jak vláda předpokládala,“ uvedla.

Novela zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a zpomaluje řádnou valorizaci. Podle informací Seznam Zpráv jsou podle Pavla úpravy příliš mírné a „reforma“ málo šetří veřejné rozpočty.

Fiala jel na jednání za Pavlem s tím, že mu „připomene argumenty, se kterými jeho vláda tuto novelu připravovala“.