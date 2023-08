Pavel zatím nepodepsal důchodovou novelu, platit přitom má už od pátku

„Termín podpisu novely zatím nebyl stanoven,“ sdělila v úterý odpoledne Novinkám bez dalších podrobností mluvčí prezidenta Markéta Řeháková. Minulý týden uvedla, že Pavel je na dovolené a o podpisu novely, která znevýhodňuje předčasné důchody a zároveň zpomalí valorizace penzí, se rozhodne na začátku tohoto týdne.

Lidé, kteří mají zažádáno o předčasný důchod od září, tak stále neví, na čem jsou. Zájemci o předčasný odchod do penze, mezi nimiž bývají i lidé se zhoršeným zdravím, přitom už od pátku mají mít skokově horší podmínky než ti, kteří odešli předčasně do penze do konce srpna.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) věří, že Pavel novelu podepíše. „Jsem optimista, dodávali jsme lidem z Kanceláře prezidenta republiky podklady, analýzy a argumenty, jsme v kontaktu. Věřím, že pan prezident podepíše zákon do konce srpna, a zákon tak podle plánu začne platit hned 1. září, jak bylo v plánu,“ sdělil k tomu v úterý Novinkám. Jednání mezi experty ministerstva a poradci prezidenta proběhlo minulý týden.

Senát schválil zpomalení růstu penzí i přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu

Ombudsman upozornil na nespravedlnost

Na nespravedlivé nastavení podmínek pro lidi, kteří jsou od sebe věkem třeba jen týden, ale výhodnost předčasného důchodu má být u nich výrazně odlišná, upozorňovali experti na penze, někteří senátoři i ombudsman Stanislav Křeček, podle kterého hlavně zkracování doby předčasnosti z pěti na tři roky by mělo být postupné.

Změna bude mít velký dopad na lidi, kteří podmínky pro předčasnou penzi splňují na rozhraní účinnosti novely Stanislav Křeček, ombudsman

„Jednorázová změna bude mít velký dopad na lidi, kteří by podmínky pro předčasnou penzi splnili na rozhraní účinnosti novely zákona a plánovali odejít do důchodu v nejbližší době,“ uvedl veřejný ochránce práv a své připomínky poslal minulý týden Pavlovi. Jeho mluvčí nesdělila, zda se k nim prezident vyjádří. Odezvu z Hradu neměl do včerejšího poledne ani úřad ombudsmana.

Rozhodující je přitom účinnost zákona. Pokud prezident normu do čtvrtka nepodepíše, novela začátkem září platit nezačne. V případě jeho pozdějšího podpisu může být účinná od října. Pokud by ji Pavel vetoval, vrátila by se do Sněmovny, která by ho hlasy vládní koalice nejspíš přehlasovala.

Křeček upozornil, že lidé většinou mají k odchodu do předčasného důchodu vážné důvody. „K tomuto kroku je vede například zhoršené zdraví, ztráta zaměstnání nebo potřeba starat se o nemohoucí rodiče. Jiní senioři v podstatě suplují nedostatečné kapacity jeslí a školek, když v důchodu pomáhají se starostí o vnoučata,“ podotkl.

Nově přiznané předčasné důchody budou zájemcům více kráceny, a to jednotně o 1,5 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 dní, a nebude jim až do dosažení řádného důchodového věku zvyšována procentní výměra. Rozdíl bude měsíčně činit stovky korun, v případě vyšších příjmů i tisíce. Navíc bude možné odejít do penze maximálně tři roky předem, když teď to je až o pět let.

Nevědí, na čem jsou

„Mám více klientů, kteří chtějí odejít v září předčasně do důchodu a stále nevědí, na čem jsou,“ potvrdil důchodový poradce Martin Kohoutek. Kdyby byla změna rozložená postupně v čase, nezakládala by podle něj tak velké rozdíly mezi lidmi prakticky stejného věku. „Například muž narozený 22. srpna 1963 mohl odejít do předčasného důchodu 22. srpna 2023. Avšak muž narozený o pouhé dva týdny později 5. září 1963 již nemá v případě změny zákona žádnou možnost, jak stávajících podmínek využít. Do předčasného důchodu by mohl až 5. května 2025, téměř o dva roky později,“ upozornil Kohoutek.

Za prvních sedm měsíců letošního roku přijala sociální správa 68 887 nových žádostí o předčasnou penzi. Loni to za stejné období bylo jen 18 396. Přiznávané předčasné důchody pak dočasně zvýšily mimořádné valorizace, tu letošní červnovou však už vláda s ohledem na rozpočtové dopady výrazně osekala.