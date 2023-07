Přesčasy ohrožují péči, varují zdravotnické odbory

Šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková tvrdí, že zaměstnanci mají už nyní přesčasů plné zuby, protože to porušuje zákoník práce. „Je hazard chtít, aby zdravotníci měli legálně ještě víc přesčasových hodin. Unavení zdravotníci dělají chyby,“ řekla ve čtvrtek novinářům Žitníková.

„Považuji to za flagrantní porušení dohody dané na tripartitě, kde se zaměstnavatelé, zástupci zaměstnanců a vláda dohodli, že do tohoto transformačního procesu nebudou dány žádné problematické body,“ uvedl Engel.

Podle něj se novela nejvíc dotkne mladých lékařů. „Kromě toho, že mají špatné pracovní podmínky, jsou přetěžováni, tak jim ještě vysíláme signál, že z nich budeme dělat nevolníky. Jestliže po lékařích budeme chtít více přesčasů, tak to dělat nebudou. Místo vděku jsme tu svědky další diskriminace,“ dodal Engel.

Podle Žitníkové hrozí, že část zdravotníků si zvolí jiné, klidnější zaměstnání, už teď jich je nedostatek. „Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky nám dnes chybí mezi třemi a pěti tisíci zdravotních sester. Jestliže na ně naložíme ještě další práci, tak to nezvládnou,“ uvedla s tím, že do pěti let bude chybět v nemocnicích zhruba 13 tisíc sester.