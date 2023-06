Poslední zahoukání a sbohem. S lokálkou na Blanensku se loučily davy lidí

Za rozlučkou stojí tým kolem Vladimíra Farského, tělem i duší pravého železničáře. Do poslední chvíle se snažil přesvědčit úřady, že provoz na trati má smysl, ale neúspěšně. „Na akci jsme se dohodli celá zdejší parta provozních pracovníků, průvodčích, strojvedoucích i výpravčích. Když už to tady končí, tak ať je to důstojné,“ řekl Novinkám Farský, který tentokrát neseděl v kabině motoráku jako strojvedoucí, ale staral se o průběh akce.