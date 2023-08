Policistů obviněných za úniky přibývá

Týká se současných a bývalých policistů z Moravskoslezského kraje, inspekce ji vyšetřuje již několik let a je v ní nyní obviněno už pět policistů, šest civilních a dvě právnické osoby. Loni se inspektorům podařilo v rámci této kauzy odhalit dalšího z policistů, který měl podle výroční zprávy vynášet informace z trestních spisů.

Co je zarážející, že jde podle informací Práva o jednoho z vedoucích pracovníků moravskoslezské krajské kriminálky, který měl díky služebnímu zařazení přístup do všech trestních spisů v rámci svého teritoria, na něž měl v rámci funkce dohlížet.

„Tento policejní důstojník měl nejméně od roku 2017 až do zadržení v roce 2022 plnit požadavky svého známého, bývalého policisty poskytujícího soukromé detektivní služby… Měl provádět lustrace v neveřejných policejních informačních systémech se záměrem zjistit co nejvíce využitelných informací o osobách, případně jimi ovládaných společnostech, či o proti nim vedených trestních řízeních,“ uvedla inspekce ve výroční zprávě.

S trestním stíháním, a dokonce už i s obžalobou na krku loni skončil i další policista z moravskoslezského krajského ředitelství, který se snažil pomoct svému příbuznému. Podle výroční zprávy během své služby v říjnu 2020 neoprávněně vstoupil do elektronického spisového materiálu policie, který se týkal anonymního oznámení o údajném pěstování marihuany policistovým švagrem.

Hned ve třiceti případech ne­oprávněně lustroval pro své známé informace o různých osobách policista z pražské hospodářské kriminálky. Činil tak podle inspekce tzv. na zakázku, a to v období od května 2020 až do předloňského července. Ve zmíněných třiceti případech informace o lustrovaných osobách předal lidem ze svého okolí, přičemž hned u třinácti osob si jejich údaje i fotografie uložil do svého soukromého mobilu.