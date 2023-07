Policie šetří tři Čechy rabující na Ukrajině i porušení sankcí

Pohybuje se v rozmezí osm až dvanáct let, ale obviněný může dostat dokonce i výjimečný trest, tedy nad dvacet let. Na soudní rozhodnutí zatím tedy čeká ve vazbě.

„Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je vá lečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost,“ řekl trestně stíhaný muž. Zbylí dva čeští dobrovolníci, které policie dosud neobvinila, jsou podle Bradáčové podezřelí pro tutéž právní kvalifikaci jako Filip S.