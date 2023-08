Policie čelí kritice za rozpoznávání obličejů

Za uvedenou dobu zkušebního provozu policie podle mluvčího zdokumentovala desítky konkrétních závažných trestných činů, které se podařilo s využitím uvedeného nástroje objasnit. „Bez jeho využití by bylo odhalení pachatelů velmi obtížné, nebo dokonce nemožné,“ uvedl mluvčí Vinčálek. Dále potvrdil, že o využívání biometrie policisté informovali úřady i nevládní organizace.

„Platnost bude nejdříve za rok. Do té doby by Komise neměla rozvíjet jiné legislativní iniciativy v oblasti umělé inteligence,“ doplnil europoslanec. Nová pravidla pro poskytovatele a uživatele budou znamenat celou řadu povinností, a to v závislosti na úrovni rizika plynoucího z použití umělé inteligence.