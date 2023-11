Pohřeb Schwarzenberga bude zřejmě ve svatém Vítu

Následný pohřeb by se měl odehrát už jen v rodinném kruhu na zámku Orlík nad Vltavou. Zde by měl být Schwarzenberg údajně podle svého přání pochován v rodinné hrobce, která je v areálu zámeckého parku.

Kdyby na pohřeb se státními poctami rodina kývla, tak by rakev s ostatky byla zahalená do české vlajky, do katedrály by ji doprovázela čestná stráž, vláda by v den pohřbu vyhlásila minutu ticha a na státních institucích by byly staženy vlajky na půl žerdi.