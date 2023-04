Podzemní voda u Turówa stoupá. Na české straně ne

Podle Nikoly Krejčové z ekologické organizace Greenpeace to ale na české straně hranice zatím žádné výsledky nepřineslo. „Pozorování, která máme, nenasvědčují tomu, že by podzemní voda stoupala,“ řekla Právu.

Neočekává ani, že by se podle ní stěna nějak pozitivně projevila v budoucnu, protože je špatně umístěná. „Ale budeme příjemně překvapeni, pokud se to stane, i když to veškeré geologické posudky vyvracejí,“ dodala.