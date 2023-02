Podívejte se, jak vypadaly známky s československými a českými prezidenty

Nově zvolený prezident Petr Pavel před časem prohlásil, že si nepřeje, aby byl jeho obličej na poštovních známkách. Pokud by u toho zůstal, byl by prvním z českých či československých prezidentů, který není na známce. Svou známku má i Emil Hácha, byť vznikla až desítky let po jeho úřadování. Jak známky s jednotlivými prezidenty vypadaly, ukazuje galerie Novinek.

Foto: Profimedia.cz Razící stroj s podobiznou Václava Klause