Po útoku kyselinou Martina oslepla. Našla chuť žít i pomáhat

Jako zázrakem přežila Martina Izingová brutální útok, kdy ji bývalý partner polil kyselinou. Absolvovala desítky operací i nespočet hodin psychoterapií. „Byla to dlouhá cesta, ale naučila jsem se mít ráda sama sebe,“ podotýká Plzeňanka, která po hrůzném činu přišla o zrak. Ani to ji nezastavilo, aby se naplno vrátila do života. A neúnavně pomáhá lidem s podobným osudem.

Trailer k filmu Moje nová tvářVideo: Falcon