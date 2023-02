Pero pro nového prezidenta ozdobí trikolora

Odhadovaná hodnota jednoho kusu z limitované edice byla kolem sto tisíc korun, při dražbě by se cena mohla vyšplhat i k milionu. Firma je nabízela i prezidentu Miloši Zemanovi, ten však dar odmítl.

Po neblahé zkušenosti z roku 2003, kdy se musel Václav Klaus spolehnout na vlastní plnicí pero z kapsy svého saka, jelikož to na míru vytvořené při podpisu slibu nepsalo, bude letos vyrobeno i náhradní.

„Ano, i na to jsme mysleli. Takže se určitě nebude moci stát, že by se vloudila nějaká chyba a pero třeba nepsalo,“ dodala Pekarová Adamová.

Když převzal Václav Klaus pero jakožto osobní dar, musel ho také náležitě zdanit. Do moderního, ale slavnostního hávu by se měla proměnit i podoba samotného slibu, který zvolený prezident bude ve Vladislavském sále 9. března před zraky stovek hostů podepisovat.

Tentokrát by mělo dojít ke znatelnějším změnám. „Inauguraci prezidenta máme jednou za pět let, je to výjimečný okamžik, kterému má provedení slibu odpovídat,“ uvedla šéfka Sněmovny s tím, že bude řešen každý detail včetně toho, jakým písmem je slib napsán. Ve slavnostním a zdobném provedení bude i papír.